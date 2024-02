Doppio test amichevole per la Nazionale femminile Sara Gama in campo per l'ultima volta in azzurro

Basket, A1, doppio test amichevole contro Roma per la Molisana Magnolia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ladi calcio si appresta a disputare due gare amichevoli affrontando venerdì 23 febbraio (ore 18.15) al Viola Park di Bagno a Ripoli l’Irlanda, per poi sfidare Martedì 27 (ore 18) ad Algeciras, in Spagna, l’Inghilterra. Due gare internazionali che serviranno al mister Andrea Soncin come prova generale in vista dei prossimi impegni ufficiali, le qualificazioni ad EURO 2025, che prenderanno il via ad aprile (il 5 marzo ci sarà il sorteggio). Tra le trentadue convocate, ci sono tre novità provenienti dalla Sampdoria, il portiere Amanda Tampieri, il terzino Aurora De Rita ed Elisabetta Oliviero. Nei sette precedenti le azzurre hanno collezionato sei vittorie ed un pareggio; nell’gara disputata a Reggio Emilia nel 2019, si imposero in rimonta con il risultato di 2-1. Nella serata di Domenica, le Azzurre si ...

BMW F 900 GS TEST: come va la nuova adventure su strada e in fuoristrada. Pro e contro! [VIDEO E GALLERY]: La struttura ciclistica della F 900 GS si basa su un telaio in acciaio a forma di guscio e un forcellone a doppio braccio in allumino pressofuso ... particolari criticità nella nostra giornata di test ... moto

Nina Cocconi convocata nella Nazionale Under 16 per il doppio test con la Francia: Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Una nuova grande soddisfazione per tutto il settore femminile del Genoa. Nina Cocconi è stata convocata per la doppia amichevole con la ... pianetagenoa1893

Pallacanestro serie A1, doppio test amichevole per la Magnolia Campobasso contro la Oxygen Roma: Un doppio scrimmage per riprendere appieno il ritmo partita in considerazione della lunga distanza dall’ultimo match disputato (lo scorso 3 febbraio a Ragusa) e delle due settimane che restano al rien ... cblive