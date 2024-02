Donne : Maddaloni dal 2022 città delle donne - Il Sole 24 ORE

Donne : Maddaloni dal 2022 città delle donne: Maddaloni città delle donne è un progetto vincente - dichiara Annamena Mastroianni - pedagogista a margine della sedicesima edizione di " Innamorati di te" organizzati da Codere Italia. stream24.ilsole24ore

Donne, Rivetti: Gli psicologi sono una necessità per chi ha subìto violenze: (Adnkronos) – Avere un numero adeguato di psicologi al fianco delle vittime deve essere considerata una necessità – dichiara Rosa Rivetti – Ass welfare comune di Maddaloni a margine della sedicesima ... informazione