Donna muore per il graffio di un gatto: "Infezione alla spalla scambiata per artrosi"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Trovata morta in casa dal marito, le prime evidenze dell'autopsia sul corpo della 68enne di Santarcangelo, in provincia di Rimini, hanno stabilito che la causa del decesso è un’infezione batterica non diagnosticata. Potrebbe essere stata causata da un morso di unrandagio.

(Adnkronos) – Un'infermiera di 37 anni incinta all'ottavo mese è morta dopo essersi sentita male in casa. Il suo bimbo è stato salvato ma ora è ricoverato in ... (periodicodaily)

Muore per il graffio di un gatto. E al Pronto Soccorso invece le avevano detto ...: Una donna di 68 anni è morta dopo un graffio di gatto. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo da responsabilità medica a carico di ignoti. Tutto inizia il 9 settembre, quando la donna ... tp24

Prova un salto estremo: muore la legenda del motocross Jayden Archer: Quando venne nel Maryland per allenarsi, rimase a casa mia ed era un incredibile modello anche per i miei figli. Lui è stato prima un grande essere umano, poi un gran lavoratore e terzo un gran figlio ... ilgiornale

Rimini, muore per un'infezione. Si ipotizza procurata dal graffio o morso di un gatto randagio. “Scambiata per artrosi”: Ma la donna, 68 anni, non è riuscita a svolgerli perché il giorno in cui si sarebbe dovuta recare in ospedale è stata trovata morta dal marito, nella loro casa di Santarcangelo (Rimini). Per l'uomo e ... bologna.repubblica