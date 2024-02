Donna muore per il graffio di un gatto a Rimini, l'infezione sarebbe stata scambiata dai medici per artrosi

Trovata morta in casa dal marito, le prime evidenze dell'autopsia sul corpo della 68enne di Santarcangelo, in provincia di Rimini, hanno stabilito che la ... (fanpage)

Attimi di paura a Bari, donna si lancia dal balcone di un edificio in via Quintino Sella incrocio via Piccinni e muore sul colpo: Attimi di paura a Bari, donna si lancia dal balcone di un edificio in via Quintino Sella incrocio via Piccinni e muore sul colpo Sul posto diverse auto della Polizia e del 118. baritalianews

Due auto finiscono fuori strada e si ribaltano nel Brindisino, muore 20enne. Donna in ospedale e bimba illesa: Percorreva la “Cellino San Marco-San Donaci” a bordo della Punto in compagnia della sua ragazza, quando l’auto si è ribaltata e il ragazzo è morto: aveva solo 20 anni. La tragedia ha sconvolto San Pie ... telebari

50enne muore nella sua casa di Alba: inutili i soccorsi: ALBA – Intorno alle 11:40 di oggi, venerdì 23 febbraio, una donna di 50 anni è morta nella propria abitazione in via Aldo Moro ad Alba a causa di un malore. Chiamato il numero unico di emergenza, sul ... quotidianopiemontese