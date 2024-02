Donna di 44 anni danneggia auto parcheggiate | Irritata dai troppi veicoli

"Tornò a perseguitare imprenditrice e devastò il suo locale": chiesta condanna a 4 anni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Teramo - Un atto di vandalismo ha colpito numerosein una via di Teramo, perpetrato da unadi 44. La scoperta è stata resa nota dalla polizia, intervenuta dopo le segnalazioni dei proprietari degliti. Gli episodi si sono verificati nella serata del 10 gennaio scorso lungo via Romualdi, dove le fiancate di diversesono state rigate, causando dstimati in migliaia di euro. La polizia ha avviato un'indagine, supportata anche dalle immagini di un impianto di videosorveglianza privato, che ha permesso di identificare la responsabile. Laha ammesso la colpa, dichiarando che il gesto è stato scaturito da un impulso causato dall'irritazione per la presenza ...

La mamma del baby calciatore morto a 12 anni: “Ditemi cosa è successo a mio figlio”: La morte improvvisa del baby calciatore del Gassino San Raffaele, scomparso improvvisamente giovedì a mezzanotte, a 12 anni appena e dopo le dimissioni ... generale del Gassino Pier Cesare Uras. La ... torino.repubblica

Iliadship: ogni anno dieci borse di studio per la formazione in materie STEM: Un divario aggravato poi dal gender pay gap: le donne mediamente a parità di carriera e competenze ... per il loro percorso formativo e professionale. Per i prossimi dieci anni, l’obiettivo è quello ... ilmessaggero

Estate 2024, soggiorno- vacanza per gli anziani: l'amministrazione di Vallefoglia apre le adesioni: Invitiamo pertanto, conclude il Sindaco, tutti i cittadini pensionati con età minima di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini interessati a partecipare alla vacanza, a contattare il centralino ... viverepesaro