Domotica | che cos’è e come rendere la vostra casa smart!

Domotica: le case del futuro sono smart, accessibili e sicure

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ne avrete sicuramente sentito parlare, è un argomento interessante e quindi perché non approfondire la, vantaggi e svantaggi e soprattuttola(e lavita!) più smart Chela? Ormai ne avrete sicuramente sentito parlare, ma pochi di voi sapranno che, in realtà, le prime idee di automazione domestica risalgono alla metà del XIX secolo (si avete capito bene), quando vennero immessi nel mercato dei rudimentali sistemi per la regolazione della temperatura. Il Novecento è stato poi un secolo di grandi innovazioni in campo domotico, specialmente grazie all’abbassamento dei costi e all’aumento della diffusione di computer e internet. L’esplosione è poi avvenuta nell’era digitale ...