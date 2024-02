Doc – Nelle tue mani 3 quando finisce | data dell’ultima puntata

Stasera va in onda la sesta (tesissima) puntata di "Doc - nelle tue mani 3"

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 23 febbraio 2024)va in onda l’ultimadella terza stagione di Doc –tue? La serie TV di Rai 1 con protagonista Luca Argentero continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori con i suoi episodi. Nella battaglia degli ascolti televisivi non ha rivali, in quanto riesce sempre e comunque a conquistare la prima posizione con la presenza di più di 4 milioni di telespettatori. Ma come ogni serie TV, anche questa ha delle stagioni che prima o poi finiscono. Vediamo insiemeandranno in onda gli ultimi episodi.Doc –tue3: l’ultimaLeggi anche: Mare fuori 4 finale: la scelta di Rosa, addio Carmine. Edoardo muore? Cosa accade Leggi anche: The ...