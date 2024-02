Doc 3 | anticipazioni settima puntata di giovedì 29 febbraio 2024

Doc - Nelle tue mani 3, anticipazioni settima puntata del 29 febbraio: il segreto di Agnese è a rischio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Luca Argentero in Doc Terza stagione per Doc – Nelle Tue Mani. Il fortunato medical drama di Rai1, con Luca Argentero, è tornato con sedici nuove puntate, suddivise in otto prime serate, e nuovi casi da risolvere. Sullo sfondo un segreto che riguarda il dottor Andrea Fanti. Per saperne di più, ecco quello che succederà,dopo, nelle nostre. Doc sempre più vicino alla verità S3 E 13 – Legami – Manca sempre meno alla scadenza per presentare la ricerca, ma Giulia sembra avere la testa da tutt’altra parte. Anche Doc fatica a gestire i mille impegni: c’è la riunione con i finanziatori e poi c’è Carolina, in città per qualche giorno. Tutto rischia però di passare in secondo piano quando viene ricoverata la sorella di Lin. Un caso che costringerà la specializzanda a fare in conti con la sua famiglia e in ...