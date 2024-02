Divorzio Charlotte Casiraghi, lei ha già un altro: lo scrittore Nicolas Mathieu

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilda Dimitri Rassam non è ancora stato ufficializzato, maavrebbe già unuomo. Si tratta dello, autore de E i figli dopo di loro. I due si sono incontrati a Parigi e sarebbe scoppiata la passione, non solo intellettuale., ildal marito Dimitri Rassam Il ...

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam divorziano per davvero. Alcuni dettagli privati della loro separazione sono stati rivelati, dunque dopo quattro anni di ... (dilei)

Charlotte Casiraghi e il divorzio dal marito Dimitri Rassam: ecco come stanno le cose: Da Oltralpe continuano a girare le voci di una rottura tra i due. Non è la prima volta e, scommettiamo, non sarà l'ultima. Perché lui compare accanto a lei solo una volta su dieci. E proprio queste a ... msn

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam in crisi Le voci di divorzio: Charlotte Casiraghi finisce nuovamente al centro della cronaca reale. La figlia di Carolina di Monaco, infatti, sarebbe a un passo dal divorzio da suo marito Dimitri Rassam. I due avrebbero deciso di ... velvetgossip