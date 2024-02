Disordine pubblico. La polizia manganella i ragazzini: così è troppo (di A. Raimo)

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A Pisa e Firenze i cortei degli studenti per la Palestina finiscono in lividi e nasi rotti. La sinistra insorge, la destra s'imbarazza, il Viminale assicura verifiche. Il sindaco pisano Conti (della Lega) non ci sta: "Amareggiato come cittadino e genitore"