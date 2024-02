Disney+ | ecco tutte le uscite di marzo 2024

Hercules: arriva un nuovo importante stravolgimento per il live action Disney. Ecco tutte le novità

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Con il mese di febbraio vicino alla fine,ha annunciato ledi, tra film e serie tv, iniziando proprio dal 1Questo mese ci sono dellesumolto interessanti per. Tra i vari prodotti che potremmo vedere, ci sono vecchi classici, film recenti e nuove serie tv in uscita. Un esempio lampante è l’attesissimo ritorno degli X-Men nella serie animata X-Men ’97, che tra l’altro si è anche mostrata in un trailer. La serie animata continuerà la storia di quella originale degli anni 90 interrottasi con la morte di Charles Xavier, alias il Professor X. Ora i mutanti dovranno vedersela da soli contro Magneto, che è tornato per reclamare la sua “eredità”. Ma non è l’unico prodotto Marvel che vedremo a ...