Disastro Circum | Nappi | “De Gregorio venga in Commissione Trasporti”

Nappi: De Gregorio venga in commissione trasporti a spiegare disastro Circum

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È un ‘bollettino di guerra’ quello diffuso quotidianamente da Eav. Anche oggi gli utenti sono costretti ad affrontare una serie infinita di disagi a causa dell’interruzione di una tratta e, come se non bastasse, l’azienda di trasporto pubblico regionale persevera nel mortificare i pendolari annunciando solo 24 ore prima, la sospensione del servizio nella giornata di domani e di domenica, sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno e sulla tratta Poggiomarino-Torre Annunziata”. Lo afferma Severino, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. “Chiederemo la convocazione del presidente di Eav, De, inperché spieghi lì, pubblicamente e a tutti i campani, le ragioni delche per il quinto anno ...

