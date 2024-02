Disastri e climate change costano all'Italia 210 miliardi. E l'agricoltura paga il prezzo più alto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'ilpiùdegli effetti del clima, con ben 900 milioni di euro di perdite nel corso del 2022, anno in cui l'andamento dell'economia agricola ha registrato un calo della produzione dell'1,5 per cento. Buona parte del risultato negativo va ricondotto alla diffusa siccità e alla carenza di precipitazioni. Il dato è contenuto nel focus di Censis e Confcooperative, dal titolo, conto salato per l', presentato il 20 febbraio, secondo cui iambientali bruciano ben 210di euro, cancellando una somma pari all'intero importo del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) o di dieci manovre finanziarie. Le coltivazioni più colpite Il 2022 è ...

