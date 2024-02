Diossine e Pcb oltre i limiti anche nel 2023. Uova, latte e mitili contaminati

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoI controlli della Asl di Taranto sue pcb negli alimenti e mangimi sono stati aggiornati con il “PIANO DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZAE PCB IN ALIMENTI E MANGIMI TERRITORIO PROV. DI TARANTO ANNO”. Possiamo dire subito che la prima notizia non è buona mentre la seconda brutta notizia è che la prima non è n: si conferma la contaminazione della catena alimentare nella Provincia di Taranto. Ma se è vero che l’art. 244 del d.lgs. 2006 n. 152 pone a carico dell’ente Provincia l’obbligo di attivarsi in sede istruttoria per ricercare ed individuare, attraverso l’apertura di uno specifico procedimento, il responsabile dell’inquinamento èvero che ogni anno non ci resta che prendere atto dei dati rilevati dall’ente sanitario di controllo senza sapere chi ...