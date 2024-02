Diodato | cinque nuove date per il tour teatrale | i biglietti

Diodato in tour nei teatri italiani dal 28 settembre: tutti i concerti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo i primi sold outannunciaper il suonei teatri del prossimo autunno, il calendario aggiornato Sono già Sold out ledi Bari e Mestre (VE) deldi, che quest’autunno per la prima volta sarà protagonista di unnei più prestigiosi teatri italiani. Lanée si arricchisce dinuovi live che si terranno a Lecce (2 ottobre, Teatro Politeama Greco), Assisi (20 ottobre, Teatro Lyrick), Schio (VI – 31 ottobre, Teatro Astra), Genova (25 novembre, Teatro Politeama Genovese) e Parma (27 novembre, Teatro Regio). Isono disponibili su Ticketone e sui circuiti di vendita abituali ...

