Dimessa dall’ospedale la professoressa accoltellata da un suo studente 17enne | il giovane resta in carcere

Accoltellata alla schiena da uno studente, prof dell’Einap dimessa dall’ospedale di Varese: Sara Campiglio è tornata a casa dopo l’aggressione del 5 febbraio. “Da un punto di vista fisico sta meglio”, dice Giovanni Colombo, direttore generale dell'Enaip Lombardia ... ilgiorno