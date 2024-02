Dimentica la borsa alla fermata del bus e gliela rubano: rintracciato il ladro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ceparana, 23 febbraio 2024 – Grazie alle telecamere della videosorveglianza e al celere intervento di carabinieri e polizia locale, una donna è riuscita a tornare in possesso dellache aveva lasciato su una panchina nelle vicinanze dellaStazione autobus di piazza IV Novembre a Ceparana, con dentro una somma notevole in contanti, oltre che carte di credito e documenti vari. Salita sull’autobus che l'avrebbe riportataSpezia, si è accorta durante il viaggio di essere priva della. Disperata, ha incrociato una volante della polizia al quale ha chiesto aiuto, ma gli agenti, giunti sul posto, hanno visto che laera scomparsa. A quel punto non è restato altro che denunciare il fattolocale Stazione dei carabinieri e segnalarepolizia ...