Diego Della Valle, 'non dobbiamo vendere niente'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Non, abbiamo un'azienda di famiglia con dei giovani che hanno voglia di fare questo mestiere, meglio di così.. ": cosìoggi a Milano a marginesfilata di Tod's ha risposto alla domanda se l'operazione di delisting da piazza Affari sia finalizzata alla vendita in un successivo momento.

Chiara Ferragni fuori da Tod's Diego Della Valle difende l'influencer: «Con noi è sempre stata corretta, aspettiamo a prendere decisioni»: Non vogliamo occuparci in modo frettoloso di un discorso che riguarda la dignità delle persone», Diego Della Valle commenta così la vicenda giudiziaria che riguarda l'influencer che siede nel cda di ... ilgazzettino

