Dieci anni da solista | Giancane | “Il mio sogno? Una canzone con Max Pezzali”

Giancane arriva al Viper per festeggiare dieci anni di carriera solista - Reportpistoia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il cantautore romano, che ha firmato le canzoni delle serie animate di Zerocalcare, si racconta: "Non avrei dubbi su chi portare sul palco dell'Ariston". E sulle polemiche sanremesi: "L'arte deve saper far riflettere"dae un: “Realizzare unacon Max” e se arrivasse Sanremo “non avrei dubbi su chi

Loredana Bertè diventa testimonial per Spotify: è EQUAL, la campagna sulla parità di genere nella musica: Il settore musicale presenta da anni, in modo recidivo, un notevole problema di coinvolgimento di figure femminili, tanto sul palcoscenico come fuori da esso. Qualche passo in una buona direzione è ... alfemminile

Orchestra Olimpia protagonista al Quirinale il 10 marzo: 2' di lettura 23/02/2024 - Orchestra Olimpia sarà protagonista, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del concerto alla Cappella Paolina del Quirinale di domenica 10 marzo. viverepesaro

Selena Gomez è tornata con il nuovo singolo Love On: Si tratta della prima uscita dell'anno dell'artista musicale e attrice di fama mondiale ... diretto dal regista francese pluripremiato Greg Ohrel. Nel video di 3 minuti e 10 secondi, Selena indossa ... ansa