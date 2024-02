Diavolo fragile, ma passa. Jovic e Leao non bastano. In difesa i soliti limiti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Perdendo, soffrendo e incassando ancora troppi gol, ilè riuscito comunque a strappare il pass per gli ottavi di finale di Europa League e oggi alle 12, a Nyon, conoscerà il nome del suo prossimo avversario, sperando di evitare le proibitive Liverpool e Bayer Leverkusen: "Le squadre sono tutte competitive, sarà un impegno difficile ma credo che nessuna di loro sarebbe contenta di affrontare il Milan", il pensiero di Pioli in vista dell’andata a San Siro del prossimo 7 marzo. Il rassicurante 3-0 conquistato tra le mura amiche ha tenuto a galla i rossoneri, usciti sconfitti dalla bolgia del Roazhon Park con un palpitante 3-2 dove però il Milan è sembrato in controllo: il colpo di testa di(che ha riscattato l’ingenua espulsione presa all’U-Power) e il gol di, arrivato dopo una dilagante azione personale a ripagare ...