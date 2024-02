Diagnosi choc per la conduttrice Tv | la notizia spezza i cuori

Re Carlo III, la prima uscita pubblica dopo l'annuncio della malattia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bruttaper una delle conduttrici più famose della tv. Nel 2021 si è vista costretta a prendersi una pausa dal suo talk show perchè non riusciva a parlare. Sottoposta ad alcuni esami, le è stato diagnosticato un’afasia primaria progressiva e una demenza frontotemporale. È stato il team dellaa dare l’annuncio tramite un comunicato per smentire alcune voci sullo stato di salute della donna e far chiarezza su quello che sta vivendo. Leggi anche: Il famosissimo attore presto papà bis: la moglie è incinta Leggi anche: Compra un Gratta e Vinci e scopre di aver vinto un milione di euro: poi accade l’impensabileper Wendy Williamsdel talk show che prende il suo nome, a Wendy Williams è stata diagnosticata un’afasia primaria progressiva e una demenza ...