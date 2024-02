Alda D'Eusanio, parolacce a raffica da Pierluigi Diaco. Lui la riprende e lei sbotta: «Non sopporto i moralist

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – Maurizio Costanzo pubblica i suoi primi articoli a 16 anni e a 20 anni è già paroliere, romanziere e critico Tv. All'inizio degli anni '70 è padrone assoluto del mestiere con lavori e collaborazioni in tutti i campi artistici: cinema, teatro, musica e saggistica. E naturalmente tanta Tv come autore di varietà e

Diaco racconta 'L'altro Costanzo', omaggio all'"amico e punto di riferimento più solido": (Adnkronos) - Maurizio Costanzo pubblica i suoi primi articoli a 16 anni e a 20 anni è già paroliere, romanziere e critico Tv. All'inizio degli anni '70 è padrone assoluto del mestiere con lavori e co ... msn

Caterina Balivo o Pierluigi Diaco per il pomeriggio di Rai Uno nel 2024/ “Braccio di ferro in corso…”: Poco prima dei saluti finali il testimone passa invece a Pierluigi Diaco che su Rai Due è ormai una garanzia con il format “Bellamà”. Due salotti a confronto che di fatto non sembrano pestarsi i piedi ... ilsussidiario

Per Leo Gassmann prova del fuoco con il mito Califfo: Nei panni di Ca­lifano ecco la pri­ma volta sul set per il giovane Leo Gas­smann, in un film per la tv che è da poco andato in onda su Rai1 con ottimi risultati: 4 milioni di spettatori. La pellicola ... ideawebtv