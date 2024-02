Diabete, a Milano 100 esperti a confronto su migliori tecnologie Cgm

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - I pazienti conritengono che le caratteristiche più improntati che dovrebbero avere i dispositivi per il monitoraggio continuo del glucosio (Cgm) riguardano l'impermeabilità (85%) e le posizioni del corpo in cui si può indossare (61%). Lo rivela un'indagine - realizzata da Personalive in collaborazione con le principali associazioni pazienti in ambito diabetologico e con il contributo non condizionante di Roches Care Italy - presentata oggi, a, nel corso del ‘Well Done - Share your experience ins', la conferenza organizzata dalla farmaceutica e che vede la partecipazione di circa 100diabetologi provenienti da tutta Italia. La due giorni - si legge in una nota - permetterà ai clinici di confrontarsi sull'evoluzione tecnologica ...