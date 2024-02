Di Gregorio, parla l'agente: 'L'Inter non ha la forza economica per prenderlo, costa 20 mln. Contatti con la Juve'

Juventus-Di Gregorio, parla l'agente: 'Inter Non hanno la forza economica. Sarà ceduto a questa cifra': L'agente di Michele Di Gregorio ha parlato del futuro del suo assistito, obiettivo di mercato della Juventus per la porta: "Ha un particolare affetto per l’Inter per il fatto che è cresciuto lì ma non ... ilbianconero

Monza Di Gregorio, parla l’agente: «Pronto per una big»: agente del portiere del Monza Michele Di Gregorio, ha parlato del suo assistito dopo l’infortunio contro il Milan e dell’interesse delle big sul mercato. Di seguito le sue parole a SportItalia. COME ... calcionews24

Salernitana-Monza, probabili formazioni: tanti dubbi per Liverani, Di Gregorio in forse: In porta il dubbio riguarda Di Gregorio, che dopo il problema con il Milan non è escluso che venga ancora sostituito da Sorrentino. In mezzo al campo ballottaggio tra Bondo e Gagliardini, mentre da ... footballnews24