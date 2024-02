Derubata nota commerciante Ladri in fuga con oro e gioielli

Melegnano, nota commerciante derubata mentre fa la spesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Oro,e monili vari, ma anche profumi e cosmetici per migliaia di euro. E’ il bottino di un altro ingente furto perpetrato sul confine tra Montecarlo ed Altopascio, stavolta però in località Ruglione, nel territorio della cittadina del Tau. E’ accaduto nell’abitazione di Silvia Pollastrini, titolare del negozio di parrucchiera sulla via Romea, a breve distanza dal passaggio a livello e quindi dal centro di Altopascio. Molte le affinità con il colpo messo a segno nella villa dell’ex consigliere ed assessore Matteo Tori. Le indagini stabiliranno se si tratta della stessa mano, ma in quell’area ci sono stati troppi blitz da parte dei soliti ignoti per pensare a semplici coincidenze. L’attività investigativa farà luce su tutti gli aspetti. "In effetti il modus operandi e la tecnica utilizzata è la stessa – commenta la stessa Silvia Pollastrini, – noi eravamo ...