Delio Rossi consiglia la Salernitana | «Serve tapparsi le orecchie»

Zeman operato, ora una lunga convalescenza: il Pescara pensa a Delio Rossi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 febbraio 2024), ex allenatore della, ha parlato a Il Mattino del momento e hato ai campani cos fare in questa situazione, ex allenatore della, ha parlato a Il Mattino del momento e hato ai campani cos fare in questa situazione. Le sue dichiarazioni: CONSIGLIO – «Oramettersi i tappi alle. Conosco benissimo l’ambiente, si esalta se le cose vanno bene e si deprime quando non funzionano. Bisogna lavorare e giocare senza sentire ciò che si dice fuori. Tutti pensano che siano già retrocessi e allora bisogna scendere in campo e dimostrare».