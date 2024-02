Deepfake con l'IA, oltre 900 esperti chiedono regolamentazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024)900 ricercatori, professori universitari eddel settore, tra cui Yoshua Bengio (considerato uno dei "padri" dell'intelligenza artificiale), hanno firmato una lettera aperta per chiedere unacontro i, i video finti generati con l'Intelligenza artificiale. Di recente è balzato alle cronache il caso delporno della cantante Tylor Swift, ma i timori per un cattivo uso crescono in vista delle elezioni che quest'anno vedranno alle urne milioni di cittadini nel mondo. La lettera, intitolata Disrupting theSupply Chain, dà raccomandazioni su come regolamentare i, inclusa la completa criminalizzazione della pornografia infantile, sanzioni penali per qualsiasi individuo che crei o faciliti consapevolmente la ...