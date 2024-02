De-risking dalla Cina. Cos’ha detto Belloni (Dis) al Raisina Dialogue

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “La sicurezza economica è diventata cruciale per la nostra sicurezza nazionale”, ha spiegato oggi l’ambasciatrice Elisabetta, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, la struttura che coordina il lavoro delle due agenzie d’intelligence italiane. Dopo aver partecipato all’edizione 2023,ha preso parte anche quest’anno al, l’evento organizzato dal think tank indiano Observer Research Foundation e dal ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Presente nella capitale indiana anche l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, senatore di Fratelli d’Italia. Assente, invece, il governo i cui membri sembrano aver deciso di aspettare le prossime elezioni indiane, così come fatto dall’amministrazione americana.è intervenuta durante il panel ...