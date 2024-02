De Luca risponde a Meloni | «Non accettiamo lo stile da stracciarola | le cose della Campania si decidono a Napoli» – Video

De Luca risponde a Meloni: «Non accettiamo lo stile da stracciarola, le cose della Campania si decidono a Napoli ...

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il governatore, Vincenzo Dea brutto muso a Giorgiache ieri sera, dagli studi di Porta a porta, l’ha accusato di aver speso male i fondi europei dando troppo spazio a sagre e attività ricreative ed ha, soprattutto, stigmatizzato il fuorionda in cui l’amministratore del Pd le dava“str***”. Denon si scusa per gli epiteti, ma, nel corsosua diretta Facebook, sceglie un’altra espressione destinata a far crescere le polemiche. «E’ in atto una campagna di aggressione mirata e di falsificazione che si accompagna sempre all’aggressione politica. Non possiamo dare spazio a chi adotta unoda, fatto di volgarità, approssimazione, arroganza e ...