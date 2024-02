Meloni contro De Luca: "In Campania fondi usati per la festa del fagiolo e della patata. Non sono priorità"

De Luca: "Dalla Meloni un'aggressione con uno stile da 'stracciarola'" (Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto"E' in atto una campagna di aggressione mirata e di falsificazione che si accompagna sempre all'aggressione politica. Non possiamo dare spazio a chi adotta uno stile da stracciarola, fatto di volgarità, approssimazione, arroganza e mistificazione. Dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti: le cose che riguardano la Campania si decidono a Napoli e non a Roma e men che mai nelle stanze del Presidente del Consiglio. Mi è stato riferito che ieri la Presidente del Consiglio si è esibita in una performance con l'adozione di quello stile cui facevo cenno". Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Fb. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

