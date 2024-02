De Laurentiis presente a Castel Volturno | c’è un motivo preciso dietro alla visita

Sky - De Laurentiis presente a Castel Volturno non solo per Calzona: spunta un altro motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Deinnon solo per Calzona, c’è una seconda precisa finalità: le ultime dal Konami Trainng Center Quest’oggi il Napoli si è allenato, come di consueto, al Konami Training Center di Cstel. Si tratta del quarto giorno di Calzona come nuovo allenatore degli azzurri. La squadra campione d’Italia in carica sta preparando il prossimo incontro di campionato, che vedrà l’undici di Calzona affrontare il Cagliari di Ranieri. Non un match semplice, in uno stadio tipicamente molto caldo, che sente la rivalità con i partenopei. I sardi hanno bisogno di punti per continuare a sperare nella salvezza e in casa faranno di tutto pur di non perdere. Stando a quanto riportato da Francesco Modugno, a Sky Sports, Calzona sta facendo di tutto pur di far suo, al più presto, questo ...