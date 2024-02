Dare ragione a Orsini? Non arrivo fino a lì | la stoccata di Rampini | Guarda

PiazzaPulita, Rampini: "Dare ragione a Orsini? Non arrivo fino a lì"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Aveva?", "No, la mia autocritica non arriva fin lì": lo scambio di battute è avvenuto tra Corrado Formigli e Federicoa Piazzapulita su La7, in riferimento alle tesi che il professore esponeva due anni fa, proprio nello studio di Formigli, a proposito della guerra russo-ucraina. Nel marzo del 2022, per esempio, diceva: "Bisogna avere il coraggio di dire che Putin in Siria ha sconfitto gli Stati Uniti, la Nato e l'Europa e che Putin ha già vinto in Ucraina. Non esiste nessuna possibilità al mondo che qualcuno sottragga l'Ucraina a Putin". E ancora: "Secondo voi è possibile affermare che l'Ue sia un'organizzazione politicamente fallita? Dov'era la Commissione europea quando era chiarissimo che Putin avrebbe sfondato il fronte?". In un altro intervento da Formigli, poi,disse: "Noi siamo ...