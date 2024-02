Danni alla transenna Risarcito il Comune

Ancona, protesta dei residenti di via Corinaldo: «Sette mesi di transenne e degrado. Ora basta»

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Fuori strada con l’auto, danneggiando unaparapedonale, ora ildi Voghera sarà. La vicenda è raccontata in una determina pubblicata sull’albo pretorio comunale, con la quale Palazzo Gounela accetta il pagamento di 350 euro dcompagnia assicurativa dell’automobilista. Il fatto risale all’8 gennaio ed è successo in via Ariosto,periferia di Voghera. Il conducente del veicolo aveva accidentalmente urtato laparapedonale e l’aveva danneggiata. Era stato necessario rimuovere il manufatto e riposizionarlo, ilaveva quantificato la spesa in 350 euro. Il servizio economato provveditorato comunale ha chiesto il risarcimento del danno al proprietario del veicolo. Il primo febbraio la somma è stata pagata. Ora, con la ...