'Danni al paziente'. Aperto processo contro il medico

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si è, ieri, davanti al giudice Marco Verola, il procedimento a carico di un gastroenterologo all’epoca in servizio al Santa Maria della Misericordia di Perugia, accusato di essere responsabili delle lesioni provocate a un paziente durante una procedura di rettoragia. Secondo quanto ricostruito,iIl paziente, che era stato ricoverato per pregressi, gravi, problemi di salute, sarebbe stato sedato dal gastroenterologo con il Propofol, un anestetico che dovrebbe essere utilizzato solo da specialisti in anestesia e rianimazione. Nel caso di specie, invece, il gastroenterologo avrebbe agito, secondo l’accusa, in totale autonomia. Il paziente, però, nel corso dell’endoscopia aveva avuto dei problemi respiratori causati, secondo quanto accertato, proprio dal farmaco, avuto problemi respiratori, riportando conseguenze. Per questa ragione aveva deciso di rivolgersi alla ...