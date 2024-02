Daniele Credidio guiderà il Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari

Carabinieri: Daniele Credidio guiderà il comando di Cagliari

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Cambio della guardia aldeidi. Giá in città il tenente colonnello: prenderà il posto di Michele Tamponi al reparto operativo. Arrivato dalGenerale dell’Arma,si è occupato prima di analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e, in seguito, dell’impiego dei militari nell’ambito degli uffici del personale. Per lui un ritorno ai reparti territoriali dopo aver lasciato, nel 2015, la Compagniadi Palermo Piazza Verdi, al termine di un’esperienza decennale, iniziata nel 2005, aldi un Nucleo Operativo dipendente dal Gruppodi Napoli, proseguita, dal 2007 al 2011, alla guida del ...