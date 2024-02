Daniele Capezzone | non litigate sul terzo mandato

De Luca "non è pazzo": Capezzone svela il motivo della "piazzata"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Onestà intellettuale impone che si dicano – per cominciare – due piccole, elementari ma spiacevoli verità. Primo: non è mai una grande idea, per una maggioranza, arrivare a un voto parlamentare su una materia su cui non abbia preventivamente raggiunto un'intesa politica al proprio interno (in questo caso, sulper i governatori regionali). Così facendo, si consegna un vero e proprio pacco dono alle opposizioni, che possono divertirsi per mezza giornata a osservare le divisioni nella compagine di governo. Poi, a onor del vero, hanno iniziato a prendersi a pesci in faccia pure nel Pd, tra “schleiniani” e “bonacciniani”, ma l'errore del centrodestra rimane. Secondo: ancora più avventato è mettere in scena questo tipo di spettacolo nel pieno di un giovedì pre -elettorale, ad appena tre giorni da un voto in bilico e politicamente assai ...