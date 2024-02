Daniela del Secco d’Aragona | “Se ‘Marchesa o non Marchesa’ faceva parte di un copione? Ma certo!”

Daniela del Secco d'Aragona: "Parte di un copione? Ma certo!"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Era il 2018 quandodelammise di essere Marchesaper identificazione personale. Erano i tempi di Domenica Live e del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Dopo anni di assenza dal piccolo schermo è tornata in tv ospite di Monica Setta. “Ho sempre frequentato l’alta società e un giorno mi squillò il telefono e mi chiesero se volevo andare a UnoMattina da Franco Di Mare. E da quel momento non mi sono più fermata. Mi hanno chiamata in quella trasmissione per parlare di bon ton, galateo, feste e salotti. Franco Di Mare rimase affascinato dal mio modo di fare e rimasi opinionista fissa. Poi andai a TvTalk come fenomeno mediatico e infine Pechino Express”. A questo punto dell’intervista – quella completa potete recuperarla nel video sotto – Monica Setta ha incalzato: “Le querelle che ...