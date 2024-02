D’Amico | “Osimhen? Credo che lo vedremo in Europa in qualche club importante perchè …”

D’Amico: “Peccato la scorsa stagione Osimhen contro il Milan non sia stato al top. Osimhen credo lo vedremo in Europa perché è giovane”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024): ”Il futuro diche loininè giovane e vuole togliersi ancorasoddisfazione qui” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea, agente sportivo, ex intermediario. Queste le sue parole:: Anche quest’annosta dimostrando che è determinante per il Napoli “Peccato che nonostante la cavalcata trionfale italiana, l’anno scorsonon fosse al top negli sconti di Champions contro il Milanpoteva essere un epilogo diverso anche in. ...