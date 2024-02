Damiani | “Campionato Napoli compromesso | non sorpreso Quando si vince è difficile ripetersi”

Damiani: 'Napoli in difficoltà, nessuna sorpresa. Campionato un po' compromesso'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’ex calciatore e operatore di mercato parla dellastagione dele delle sfide decisive che attendono la squadra azzurra. Il prossimo incontro tra Cagliari esi preannuncia come uno scontro fondamentale per entrambe le squadre, in lotta per obiettivi cruciali nella Serie A. Salvezza in gioco per i sardi, mentre i partenopei cercano la qualificazione in Champions. Oscar, ex calciatore dele rinomato operatore di calciomercato, ha condiviso le sue opinioni sulla situazione attuale degli azzurri in un’intervista esclusiva a Tuttocagliari.net. “Certo, ildegli uomini di Calzona è un po’,” ha dichiarato. “Tuttavia, ora Di Lorenzo e compagni sono chiamati a ripartire e dimostrare di poter ...