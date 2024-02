Dall’infermeria Thuram | confermate due settimane di stop Recupera per Madrid

Inter, il punto infortunati per il Bologna: allarme rientrato per Thuram, speranza Frattesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tira un (mezzo) sospiro di sollievo Simone Inzaghi: ieri mattina lo staff sanitario dell’Inter ha sottoposto Marcosagli accertamenti dell’Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio muscolare sofferto martedì nell’andata degli ottavi di Champions. Dall’esito degli esami strumentali (le prime ipotesi di “elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra”) si evince che l’allenatore potrà riavere a disposizione l’attaccante già per il Bologna., dunque, a meno di imprevisti potrà prendere parte al ritorno di Atletico-Inter in programma il prossimo 13 marzo ma salterà certamente le prossime due sfide contro Lecce e Atalanta. Per domenica al Via del Mare (ore 18) si prospetta un maxi turnover: non solo Arnautovic al posto di, potrebbero rifiatare Calhanoglu e Bastoni ...