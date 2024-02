Dall’esordio con la Real Sociedad Arnautovic è cambiato

Guler, giocata da campione! Il Real lo recupera e lui sogna l'esordio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) C’è. L’austriaco è un elemento di cui si è discusso molto nel mondo Inter in questi mesi. Mada titolare in Champions League con laalla sfida con l’Atletico Madrid sono cambiate diverse cose. EVOLUZIONE –è stato uno dei principali temi di conversazione nel mondo Inter in questi mesi. ll punto focale è il suo essere adeguato o meno a fare la punta di riserva nella rosa nerazzurra. E a prescindere dalla risposta personale al quesito, va sottolineato il suo cambiamento dagli esordi in Champions League ad oggi. ESORDIO DIFFICILE – Inzaghi ha volutoin estate, in compatibilità col budget societario, per avere a disposizione una punta fisica. E ha iniziato a puntarci da subito. Tanto che l’austriaco ...