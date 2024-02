Dalla miocardite alla trombosi | studiati i rischi del vaccino per il Covid

Miocardite e trombosi: i rischi reali del vaccino Covid in uno studio su 99 milioni di vaccinati

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Numeri piccolissimi ma statisticamente significativi che tuttavia non inficiano il rapporto costi-benefici dei prodotti che hanno salvato milioni di persone

Miocardite e trombosi: i rischi reali del vaccino Covid in uno studio su 99 milioni di vaccinati: Per la miocardite, il rischio è aumentato da 3,48 volte dopo la prima dose a 6,10 dopo la seconda con lo stesso vaccino a mRNA. Si tratta di dati statisticamente significativi, come evidenziato dal ... fanpage

Miocarditi e pericarditi da vaccino Covid: cosa è successo davvero: Tra gli infiniti temi portati dalla pandemia Covid 19 ... lo Stato ha appena rimborsato pazienti che hanno dichiarato di aver avuto una pericardite o miocardite da vaccino, un precedente che potrebbe ... msn

Crosetto ricoverato per pericardite, cardiologi: “Nessun legame con vaccini Covid”: (Adnkronos) – Nessun legame tra la pericardite che ha colpito il ministro della Difesa Guido Crosetto, ricoverato d'urgenza dalla tarda serata di ieri per un perdurante dolore al petto, e i vaccini pe ... periodicodaily