Dalla mia finestra | Guardando te | la recensione | una deludente conclusione

“Dalla Mia finestra: Guardando te”, arriva il terzo film della saga: dov’eravamo rimasti

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il film:miate, 2024. Regia:Marçal Forès. Cast: Julio Peña Fernández, Clara Galle, Natalia Azahara, Andrea Chaparro, Eric Masip, Hugo Arbues e Ivan Lapadula Montes. Genere: Romantico. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima stampa su Netflix, in lingua originale. Trama: Ares e Raquel non stanno più insieme, ma la forza dei sentimenti che li univa si fa sentire ogni volta che si incontrano. Il loro amore è destinato a finire definitivamente o sfideranno tutto e tutti l’uno per l’altra? Arriva su Netflix l’ultimo capitolo della trilogia di film trattisaga di Ariana Godoy, scrittrice inizialmente self-pubished sulla piattaforma wattpad. Dopomiamia– ...