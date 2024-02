Dalla mia finestra 3 | la recensione | la saga d’amore chiude tornando al punto di partenza

Dalla mia finestra 3: debutta su Netflix il terzo (e ultimo) capitolo della saga romantica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ladimia3: Guardando te, a pochi mesi dall'uscita del secondo capitolo trattotrilogia di romanzi di Ariana Godoy, arriva su Netflix il film conclusivo sull'amore tormentato tra la giovane Raquel e il tenebroso Ares. Lo abbiamo scritto più volte, con un pizzico di frustrazione, nonostante i film in stile After siano tutti ripetitivi, uguali per dinamiche, personaggi, situazione: in Top 10 di Netflix non solo entrano tali prodotti, ma permangono per settimane, colpendo svariati tipi di adolescenti e post adolescenti. Con l'amara consapevolezza che le nostre valutazioni potranno guidare i lettori almeno nel selezionare il meglio di questo genere, ci imbarchiamo nelladimia3: Guardando te, terzo e ultimo ...