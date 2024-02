Dalla logistica alla terra Affari per 12 miliardi

Alla Lega donazioni a pioggia da aziende di trasporti e logistica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si chiama “economia non osservata” perché sfuggestatistica ufficiale. In Lombardia, stando agli ultimi dati Istat, pesa l’8,5% del prodotto interno lordo (Pil) regionale: è la somma del lavoro irregolare (3% del Pil), dell’insieme delle attività illegali come mance, affitti in nero (1,5%) e della rivalutazione (4%). In base allo studio elaborato dala Cgia di Mestre, sono circa mezzo milione gli irregolari attivi nella regione. Il dato più alto a livello nazionale, ma con una delle incidenze più basse sul totale degli occupati (10%). Generano un valore aggiunto di oltre 12(dato record sui 77 in Italia), il 3,6% del totale di quello prodotto dall’economia regionale. Uno dei settori più colpito dalle irregolarità è l’agroalimentare. Quello lombardo (valore 14) è stato analizzato nel dossier “Cibo e ...