Dal carbone alle cisterne di gnl. È bagarre sull'utilizzo del molo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La prima tessera del complesso puzzle delle aree portuali di Fossamastra è ormai completato. Il ripristino delEnel è al rush finale – mentre per la riconsegna dell’intera area marittima in concessione al colosso dell’energia bisognerà aspettare agosto –, e questo dovrebbe sbloccare l’intervento proposto da Gnl Italia, che in una piccola parte della banchina realizzerà un pontile per l’approdo del battello elettrico con a bordo i camion cisterna, in quella che sarà una spola pressochè continua con il rigassificatore di Panigaglia nell’ambito del progetto di truck loading. Di certo, non sarà un passaggio di consegne immediato nell’utilizzo delle aree demaniali, almeno secondo quanto lasciano trapelare le istituzioni. Sull’ormai exEnel giace da mesi un ricorso al Tar presentato dal gruppo Tarros contro la decisione dell’Autorità di sistema ...