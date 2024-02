Daily Crown: media, ‘Camilla cacciò via Harry dopo mezz’ora di visita a Carlo’

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Washington, 23 feb. (Adnkronos) – Il principevorrebbenelper aiutare il padre malato, ma non senza sua moglie, che però non è d’accordo con l’idea del marito. Secondo l’autore reale Tom Quinn, scrive il Mirror, il duca di Sussex è rimasto “visibilmente scioccato e sconvolto” quando ha saputo che suo padre aveva il cancro. Avrebbe quindi voluto fare “immediatamente” qualcosa di “pratico” per aiutarlo. Tuttavia, sapeva che la sua offerta di aiuto sarebbe stata probabilmente respinta, dopo che lui e sua moglie hanno lanciato numerosi attacchi contro la famiglia reale negli ultimi anni. “sa che non gli sarà mai permesso di diventare un reale part-time – ha detto Quinn in esclusiva al tabloid britannico – e di restare sei mesi negli Stati Uniti e poi ...

Daily Crown: Harry vuole tornare nel Regno Unito ma Meghan è contraria: Washington, 23 feb. (Adnkronos) - Il principe Harry vorrebbe tornare nel Regno Unito per aiutare il padre malato, ma non senza sua moglie Meghan, che però non è d'accordo con l'idea del marito. Second ... lanuovasardegna

Lucy Letby's parents John and Susan now from 'loyal supporters to moving near prison': Letby refused to attend her sentence hearing at Manchester Crown Court - and so did her mum and dad ... right up until she was arrested in July 2018. A source told the Daily Mail that Susan was ... mirror.co.uk

Lucy Letby latest as lawyers to challenge nurse's sentence within weeks: Lucy Letby's lawyers will challenge her sentence at the Court of Appeal in a matter of weeks. The jailed nurse's bid to appeal her whole life order sentence will be heard in court on April 25, a ... express.co.uk