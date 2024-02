Da tre settimane Fedez-Ferragni | la testimonianza che cambia il quadro | cos' è successo davvero?

Ferragnez in crisi? Parla l'edicolante del quartiere CityLife

(Di venerdì 23 febbraio 2024) C'è qualcosa che non torna nello storytelling sulla separazione tra Chiara. Secondo Dagospia, che ha bruciato tutti sulla notizia, il rapper si sarebbe chiuso alle spalle la porta dell'attico di City Life a Milano (6 milioni di euro per 727 metri quadri, due piani, marmi, camino, sala cinema e piscina condominiale) domenica scorsa dopo una lite furiosa con la moglie. In realtà, da quanto riferisce l'edicolante del quartiere all'Adnkronos, il rapper non si vede da parecchio. "Sono treche non vedo più. Prima lo vedevo spesso mentre passeggiava al parco che si trova qui, nel centro del quartiere, era solo o con il cane. Ora invece non si vede più nessuno, sembra essere sparito", puntualizza l'edicolante confermando le voci che giravano da un po' di tempo sulla crisi dei Ferragnez. Almeno ...