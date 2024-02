Da figlia non è bello vedere certe cose | Jasmine Carrisi | che stoccata ad Al Bano e Lecciso

Jasmine Carrisi, ha dovuto vomitare tutto sull'infanzia con Albano: "Non è bello vedere certe cose" | Ogni giorno era ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A cuore aperto,di Ale Loredana. La ragazza, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua infanzia. E non è poi così semplice crescere con due genitori sempre sotto ai riflettori, sempre al centro del gossip. E il fatto che non sia semplice lo ha spiegato lei, la diretta interessataha scelto di tentare la carriera del padre, quella di cantante. Ma tornando ai suoi primi anni ha rivelato di essere stata molto turbata dalla cronaca rosa, che faticava a comprendere, in particolare certi "titoloni" dei rotocalchi. "Non l'ho vissuta benissimo la situazione. Vedevo i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero che cosa accadesse in casa. È sempre stato ...