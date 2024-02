Cyberbullismo | ok in Senato al DDL | ora torna alla Camera

Ok unanime in Senato al ddl sul cyberbullismo, torna alla Camera

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un provvedimento indispensabile per contrastare una delle maggiori piaghe che affliggono i giovani in tutto il mondo. Ilha ufficialmente dato il via libera unanime al ddl di delega del Governo per la prevenzione contrasto del bullismo e del. L’emicliclo ha votato compatto a favore del provvedimento,fine sono 124 i voti con il sì. Il testo, in seconda lettura in, ora, dopo le modifiche introdotte a Palazzo Madama. Fra i vari punti previsti, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, si è istituito il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del. Di questo, fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza ...